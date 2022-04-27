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У Путіна пригрозили подальшим припиненням поставок газу до країн ЄС

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Москва, Середа 27 квітня 2022 14:11
У Путіна пригрозили подальшим припиненням поставок газу до країн ЄС Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна допускають подальше припинення поставок газу в країни Європейського союзу. Зокрема, тим, які відмовляються платити за новою системою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"По мірі того як буде підходити термін оплати, якщо якісь споживачі відмовляться від оплати за новою системою, то указ президента буде виконуватися", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський "Газпром" в односторонньому порядку припинив постачання природного газу до Польщі та Болгарії.

Також повідомлялося, що чотири європейські компанії оплатили поставки через спеціальні рахунки в "Газпромбанку". Згідно з новими правилами, кошти зараховуються в євро, після чого конвертуються в російські рублі і надходять "Газпрому".

Українська сторона закликає Євросоюз ввести санкції проти цього банку.

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