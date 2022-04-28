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Ердоган і Путін зідзвонилися. Анкара знову пропонує посередництво між Україною та РФ

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Анкара, Четвер 28 квітня 2022 14:24
Ердоган і Путін зідзвонилися. Анкара знову пропонує посередництво між Україною та РФ Фото: Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін (kremlin_ru)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Турецький лідер вкотре заявив про готовність взяти на себе ініціативу щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз канцелярії президента Туреччини.

"Під час розмови обговорювався обмін між Росією та США, що відбувся вчора в Туреччині, а також події щодо війни в Україні", - вказано в повідомленні.

Як вказано в релізі, Анкара вкотре заявила про свою готовність у посередництві між Україною та РФ.

"Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе ініціативу щодо припинення війни між Росією та Україною та виступити посередником на шляху до миру, президент висловив бажання якнайшвидше встановити міцний мир в регіоні, нарощуючи набутий імпульс - стамбульські переговори. Він наголосив, що країна продовжуватиме свої зусилля для подолання цієї кризи між двома сусідами Туреччини", - інформують в канцелярії.

Нагадаємо, що декілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже провів телефонну розмову з президентом Росії. Тоді головною темою переговорів була ситуація в Україні.

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