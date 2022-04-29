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Нуланд про мету США: війна в Україні повинна завершитися поразкою Путіна

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Вашингтон, П'ятниця 29 квітня 2022 19:34
Нуланд про мету США: війна в Україні повинна завершитися поразкою Путіна Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що головна мета Вашингтона домогтися поразки Володимира Путіна у війні проти України. Вона додала, що ця військова авантюра повинна дорого обійтися російському режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нуланд виданню "Медуза".

"Наша мета - домогтися, щоб ця війна завершилася стратегічною поразкою для Володимира Путіна", - сказала вона, відповідаючи на питання про головні завдання США щодо України.

За її словами, США хочуть, щоб Україна не тільки вижила в цій війні, але процвітала як незалежна держава, зміцнюючи добросусідські відносини і з Європою, і з народом Росії.

Нагадаємо, напередодні Нуланд дала інтерв'ю РБК-Україна. Зокрема вона заявила, що США готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України.

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