Нуланд про мету США: війна в Україні повинна завершитися поразкою Путіна

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що головна мета Вашингтона домогтися поразки Володимира Путіна у війні проти України. Вона додала, що ця військова авантюра повинна дорого обійтися російському режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нуланд виданню "Медуза".

"Наша мета - домогтися, щоб ця війна завершилася стратегічною поразкою для Володимира Путіна", - сказала вона, відповідаючи на питання про головні завдання США щодо України.

За її словами, США хочуть, щоб Україна не тільки вижила в цій війні, але процвітала як незалежна держава, зміцнюючи добросусідські відносини і з Європою, і з народом Росії.

Нагадаємо, напередодні Нуланд дала інтерв'ю РБК-Україна. Зокрема вона заявила, що США готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України.