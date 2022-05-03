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Росія назве перемогою захоплення Донбасу і частково півдня України, - Арестович

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 12:22
Росія назве перемогою захоплення Донбасу і частково півдня України, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Російська Федерація вже найближчими днями може оголосити захоплення Донбасу і частково півдня своєю перемогою у війні проти України. Москва має намір фактично анексувати ці території.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, політичні цілі Росії у війні проти України не змінюються.

"Я так думаю, вони погодилися, що перемогою в цій війні можна буде вважати вихід на адміністративні кордони Донецької, Луганської та Херсонської областей, частково, можливо, і Запорізької", - зазначив Арестович.

Він підкреслив, що це може означати проголошення якоїсь "Таврійської губернії" і фактичну анексію територій з російським рублем, виплатами з російського бюджету, навчанням в школах, місцевими адміністраціями і т. д.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним для припинення війни в Україні, але Кремль не відповідає на запити.

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