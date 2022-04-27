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"Л/ДНР" у травні планують провести "референдум" щодо приєднання до Росії, - ЗМІ

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Середа 27 квітня 2022 18:38
"Л/ДНР" у травні планують провести "референдум" щодо приєднання до Росії, - ЗМІ Фото: "Л/ДНР" у травні планують провести "референдум" щодо приєднання до Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

"Л/ДНР" готуються провести референдум у травні щодо приєднання до Російської Федерації. Таким чином країна-окупант планує "встановити повний контроль над Донбасом й Південною Україною".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Джерела видання, які близькі до адміністрації президент Росії заявили, що в 14 й 15 травня "ЛНР" й "ДНР" можуть провести "референдум" щодо приєднання до Росії. Передбачається, що вони приєднаються в межах "історичних" кордонів Донецької та Луганської областей України.

Також у ці ж дати "референдум" можуть провести й у Херсонській області, яка тимчасово окупована Росія. Планують винести питання щодо незалежності регіону від України та створення "Херсонської народної республіки", яка також надалі може приєднатися до Росії.

Джерела відзначають, що "референдуми" готувалися на кінець квітня, однак їх переносили через невдачі армії Росії на фронті. Водночас якщо країна окупант й надалі зазнаватиме поразки, “референдуми” переноситимуть знову.

Співробітники адміністрації президента переконані у тому, що Росії не варто приєднувати до себе "Л/ДНР", однак це є бажання самого ж Путіна.

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