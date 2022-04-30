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Україна та РФ продовжують переговори з приводу евакуації з "Азовсталі", - ООН

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Маріуполь, Субота 30 квітня 2022 00:09
Україна та РФ продовжують переговори з приводу евакуації з "Азовсталі", - ООН Маріуполь (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Заступник представника Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявив, що контакти між РФ, Україною та ООН з питання евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" в Маріуполі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми продовжуємо контакти на високому рівні з представниками обох країн", - зазначив він. У пресслужбі ООН за підсумками зустрічі генсека Антоніу Гутерріша з президентом РФ Володимиром Путіним раніше повідомили, що Росія принципово погодилася на участь ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в евакуації.

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