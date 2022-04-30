Україна та РФ продовжують переговори з приводу евакуації з "Азовсталі", - ООН
Заступник представника Генерального секретаря ООН Фархан Хак заявив, що контакти між РФ, Україною та ООН з питання евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" в Маріуполі тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми продовжуємо контакти на високому рівні з представниками обох країн", - зазначив він. У пресслужбі ООН за підсумками зустрічі генсека Антоніу Гутерріша з президентом РФ Володимиром Путіним раніше повідомили, що Росія принципово погодилася на участь ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в евакуації.
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