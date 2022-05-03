ЗСУ на півдні України за день ліквідували 122 окупантів та відбили штурм ДРГ

Українські військові на південних рубежах оборони завдали російським військам суттєвих втрат у живій силі, а також відбили спробу нападу ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

Так, російська ДРГ намагалася захопити спостережний пост ЗСУ в Херсонській області, проте була подавлена мінометним вогнем і зірвана.

"Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було влучно виконано понад сотню вогневих завдань. Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 рашисти", - розповіли військові.

Також в ОК "Південь" зазначили, що крім підбитих рано вранці в понеділок двох російських десантно-штурмових катерів, бійці ЗСУ також знищили ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост", який намагався з моря зайти в Одесу.

Повідомляється, що протягом минулої доби війська РФ, закріпившись на оборонних позиціях, не вели активних дій в Херсонській і Миколаївській областях. Однак місто Миколаїв і прилеглі райони були обстріляні ворогом із застосуванням реактивних систем залпового вогню - під атаки потрапили об'єкти промисловості. На щастя, обійшлося без жертв.