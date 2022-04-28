ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден виступить з промовою про боротьбу України з Росією, - Білий дім

Новость на русском →
США, Четвер 28 квітня 2022 07:20
Байден виступить з промовою про боротьбу України з Росією, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден розповість у четвер про боротьбу України з Росією через кілька днів після того, як адміністрація направила до Києва двох високопоставлених чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Президент виступить із заявами про підтримку українців, які захищають свою країну і свою свободу від жорстокої війни Росії", - заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін на вихідних вирушили до Києва, щоб зустрітися з українськими офіційними особами, включаючи президента Володимира Зеленського.

Високопоставлені чиновники пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, а Остін сказав, що США хочуть побачити, що Росія ослаблена до такої міри, що вона не може робити те, що вона робила до вторгнення в Україну.

Раніше Держдеп США підтвердив тимчасове повернення дипломатів до Львова.

Ми також писали про те, що Блінкен і Шмигаль обговорили перспективи надання США нової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші