Окупанти завдали ракетного удару по злітні смузі аеропорту Одеси
Фото: окупанти завдали ракетного удару по злітні смузі аеропорту Одеси (24.tv)
Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Влучили по злітні смузі аеропорту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".
Як повідомляє оперативне командування "Південь", внаслідок ракетного удару була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.
"Її подальше використання неможливе", - пише пресслужба командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 30 квітня, в Одесі пролунали вибухи.
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