ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти завдали ракетного удару по злітні смузі аеропорту Одеси

Новость на русском →
Субота 30 квітня 2022 18:41
Окупанти завдали ракетного удару по злітні смузі аеропорту Одеси Фото: окупанти завдали ракетного удару по злітні смузі аеропорту Одеси (24.tv)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Влучили по злітні смузі аеропорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

Як повідомляє оперативне командування "Південь", внаслідок ракетного удару була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.

"Її подальше використання неможливе", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 30 квітня, в Одесі пролунали вибухи.

Війна Росії проти України триває шістдесят шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Одеса
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни