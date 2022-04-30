Мінус дві школи та 20 будинків за добу. Окупанти штурмують Рубіжне та Попасну

Дві школи та 20 будинків були зруйновані за п’ятницю, 29 квітня, в Луганській області. Росіяни продовжують штурмувати Рубіжне та Попасну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА (ОДА) Сергія Гайдая.

"Це ті об’єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або пожежні самостійно виїжджали на місця подій. 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу", - розповів він.

За його словами, вночі снаряд окупантів потрапив по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям.

"Ще два будинки палали у Новодружеську - наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли. Крім того, пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 - у Оріховому. Вчора зранку російською армією була обстріляна будівля школи в нових районах Сєвєродонецька - там сталося займання в кабінетах", - перерахував руйнування Гайдай.