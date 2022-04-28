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США зняли низку обмежень на передачу Україні розвідданих, - Bloomberg

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Вашингтон, Четвер 28 квітня 2022 00:13
США зняли низку обмежень на передачу Україні розвідданих, - Bloomberg Розвідка США (Фото: tmgrup.com.tr)
Автор: Константин Широкун

США зняли деякі обмеження на обмін розвідданими з Україною, які стосуються окупованих регіонів і зони активних бойових зіткнень. Про це повідомляють кілька джерел в адміністрації Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами одного з джерел, про скасування низки обмежень на поширення розвідувальною інформацією повідомила директор Національної розвідки Авріл Хейнс, виступаючи перед Конгресом. Раніше Майк представник Тернер, республіканець в комітеті Палати представників з розвідки, і сенатор Марко Рубіо, заступник голови сенатського комітету з розвідки, написали окремі листи із закликом до адміністрації Байдена зняти обмеження на відправку важливих розвідданих Україні.

Передбачається, що розширений обмін даними повинен допомогти Україні захистити і потенційно повернути території в охоплених війною регіонах країни. У міру розвитку бойових дій американські спецслужби скорегували правила обміну розвідувальними даними, але тепер список потенційно корисної розвідувальної інформації розшириться.

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