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Нова евакуація з "Азовсталі". Україна та РФ домовилися про режим тиші 5-7 травня

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Середа 04 травня 2022 22:41
Нова евакуація з "Азовсталі". Україна та РФ домовилися про режим тиші 5-7 травня Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Владислав Красінський, Сергій Пишкін

Україна та Росія домовились щодо встановлення режиму припинення вогню з 5 по 7 травня на території "Азовсталі". Захисники Маріуполя використають цей час, аби підготувати цивільних й місцевість до евакуації.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

"Цей час потрібен нашим військовим там, щоби дістати жінок та дітей з-під завалів та із підвалів, і передати їх на евакуацію. Росіяни мінують всі підходи до "Азовсталі", тому ще потрібен час на розмінування, щоби автобуси могли дістатися до місця евакуації", - заявила Верещук.

За словами міністра з питань реінтеграції, наразі йдеться саме про евакуацію цивільних. Українська сторона передала список поранених військових, однак погодити їх вивезення поки що не вдалося.

"Евакуаційна колона також намагатиметься забрати людей із самого міста Маріуполя, від ТЦ "Порт Сіті", і по маршруту слідування до Запоріжжя", - додала Верещук.

Евакуація, як відзначила Верещук, можлива лише при дотриманні стійкого припинення вогню, у зв’язку з чим вона сподівається, що домовленості спрацюють.

Що відбувається на "Азовсталі":

Після часткової евакуації цивільних, 2 травня, російські військові відновили обстріли по території комбінату. Під час вогню вони застосовували артилерію, авіацію, танки й бойові кораблі.

На наступний день окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Як відзначив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, штурм ведеться з кількох напрямків.

Сьогодні ж, 4 травня, захисники Маріуполя не вийшли на зв’язок. Однак пізніше голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив, що владі все ж вдалося встановити з ними контакт.

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