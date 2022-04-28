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Окупанти вдарили по закинутому заводу в Дніпропетровській області, - ОВА

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Дніпропетровська область, Четвер 28 квітня 2022 09:06
Окупанти вдарили по закинутому заводу в Дніпропетровській області, - ОВА Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 квітня російські окупанти обстріляли Синельниківській район Дніпропетровської області. Ворог влучив у закинутий завод.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі. Поцілило у колишній завод. Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону", - написав Резніченко.

Фото: окупанти вдарили по закинутому заводу в Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, вчора над Дніпропетровською областю була збита ракета російських військ.

Додамо, також вчора окупанти тричі за день обстріляли Велику Костромку Дніпропетровської області.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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