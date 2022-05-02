Ракетний удар по Одесі: серед загиблих й постраждалих є діти

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула 13-річна дитина. Ще одна отримала важкі поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку нардепа Олексія Гончаренка.

"За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по Одесі загинула 13-річна дитина та 17-річна дівчина важко поранена", - пише Гончаренко.

Як відзначив народний депутат, серед інших також є ще загиблі, однак не уточнив їх кількість.

Оновлено 20:55

Згідно з уточненою інформацією, унаслідок удару загинув 15-річний хлопець. З трьома людьми працюють психологи.

За словами начальниці пресцентру сил охорони та оборони "Півдня" Наталі Гуменюк, під час удару в будівлі перебували п'ятеро людей.