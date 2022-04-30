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На півдні України ЗСУ вразили 23 цілі противника і ліквідували 16 ворожих солдатів

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Субота 30 квітня 2022 02:07
На півдні України ЗСУ вразили 23 цілі противника і ліквідували 16 ворожих солдатів Фото: військовослужбовець біля барикад (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

На південних рубежах оборони військові ЗСУ завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці. Захисники України вразили 23 цілі противника і знищили 16 ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

Також розбита броньована і автомобільна техніка російських окупантів і станція радіоелектронної боротьби.

У Херсонській області окупанти та їхні новопризначені на управлінські посади колаборанти змінюють риторику щодо планів на референдум, водночас намагаються підкупити населення рублевими виплатами.

У Миколаївській області правоохоронці затримали трьох російських військових, які входили до складу угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

При цьому біля обласного центру було виявлено сховище з протитанковим озброєнням. Укриття облаштувала російська диверсійно-розвідувальна група, яка готувала теракти в Миколаєві. Під час огляду правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс "Корнет" та гранатомети російського виробництва.

В Одеській області триває психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров'ям районів щодо загрози вторгнення російських військ з невизнаної республіки.

У самому ж придністровському регіоні Молдови Російська Федерація продовжує поширювати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації з приводу загрози населенню регіону з боку України.

"Вороже корабельне угруповання продовжує перебування на позиціях контролю проголошеного закритим району Північно-західної частини Чорного моря. Зберігається загроза ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США розпочали підготовку українських військових у Німеччині.

Ми також писали про те, що в Донецькій області окупанти вбили 2 цивільних і ще 4 отримали поранення.

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