Вибори в Раду: що змінилося за тиждень

Вибори до Верховної ради України заплановані на 21 липня 2019 року. Докладніше про те, як проходить виборча кампанія і хто буде балотуватися - в матеріалі РБК-Україна.

Як проходить виборча кампанія

24-31 травня

Хто йде в Раду

Партії (список оновлюється)

На даний момент Центрвиборчком не зареєстрував жодного кандидата від партій.

Як очікується, на виборах в Раду будуть брати участь, зокрема:

"Слуга народу"

"Європейська солідарність" (раніше БПП "Солідарність")

"Опозиційна платформа - За життя"

"Батьківщина"

"Самопоміч"

"Радикальна партія"

Аграрна партія України

"Сила і Честь"

"Довіряй справам"

"Українська стратегія"

"Голос"

"Громадянська позиція"

"Оппозиційний блок - Партія миру та розвитку"

Кандидати (перелік доповнюється)

Про свій намір брати участь у виборах в Раду вже заявили нардеп від БПП Олександр Грановський, участик "95 кварталу" Юрій Корявченков, екс-кандидат в президенти Володимир Петров, екс-кандидат в президенти Роман Безсмертний, нардеп Ігор Кононенко, Борислав Береза, нардеп Ігор Мосійчук.

Календар виборів у Раду

Виборчий процес розпочався в Україні 24 травня 2019 року. Саме з цього моменту політичні партії або ж претенденти особисто можуть висувати свої кандидатури для участі у виборах. Центрвиборчком, в свою чергу, до 25 червня має ухвалити рішення щодо реєстрації кандидатів. При цьому, до 8 липня, партії чи претенденти особисто мають право відмовитися від участі у виборах.

Як і в ході президентських виборів українці мають право голосувати не за місцем прописки. Для цього їм необхідно звернутися в органи Держреєстру виборців з відповідною заявою до 15 липня включно. При цьому, виборцям, які змінили місце реєстрації і будуть голосувати за межами свого округу на виборах буде видаватися лише один бюлетень - з кандидатами від партій.

В останню п'ятницю перед днем голосування закінчується передвиборна агітація в суботу, 20 липня, в день тиші агітація буде заборонена. Вибори будуть проходити 21 липня, виборці зможуть проголосувати з 08:00 до 20:00. Результати виборів в Раду ЦВК має оголосити до 5 серпня включно.

Вибори в Раду призначені на 21 липня

На наступний день після інавгурації, 21 травня, Зеленський провів консультації з головами парламентських фракцій, де обговорювався розпуск Ради. За результатами зустрічі Зеленського з парламентаріями на сайті президента опубліковано реліз, в якому була названа головна причина, по якій Зеленський вирішив розпустити парламент - дуже низька довіра громадян України до цієї інституції.

В той же день ввечері, 21 травня, Зеленський підписав указ про дострокові вибори в Раду 21 липня 2019 року.

Зеленський заявив про розпуск Ради

31 березня 2019 року в Україні пройшли президентські вибори. Оскільки ніхто з 39 кандидатів не набрав більше 50%, ЦВК оголосив про проведення другого туру виборів 21 квітня. У другий тур вийшли два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів - Володимир Зеленський та Петро Порошенко. За результатами голосування, на виборах президента переміг Зеленський.

Інавгурація Зеленського відбулася 20 травня. В ході інавгураційній промові Зеленський заявив, що розпускає Раду. При цьому, президент зазначив, що у Ради є два місяці, щоб прийняти закон про зняття депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, виборчий кодекс. Також він звернувся до Ради з проханням звільнити голову СБУ Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка та міністра оборони України Степана Полторака.