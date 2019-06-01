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Вибори в Раду: що змінилося за тиждень


Вибори в Раду пройдуть 21 липня

Вибори до Верховної ради України заплановані на 21 липня 2019 року. Докладніше про те, як проходить виборча кампанія і хто буде балотуватися - в матеріалі РБК-Україна.

Як проходить виборча кампанія

24-31 травня

  • 24 травня в Україні стартувала виборча кампанія. В той же день партія екс-президента Петра Порошенко "Блок Петра Порошенка "Солідарність" провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про перейменування політсили в "Європейську солідарність". Штаб партії очолить нардеп Сергій Березенко.
  • Чинний прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про намір йти в парламент. Він заявив, що на дострокових виборах у Раду очолить власну партію, яка не буде об'єднуватися з іншими.
  • У понеділок, 27 травня, партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, за результатами якого було прийнято рішення про те, що "Слугу народу" очолить Дмитро Разумков. У Зеленського також заявили, що "Слуга народу" буде набирати кандидатів через інтернет.
  • Центрвиборчком почав підготовку до виборів у Раду. Зокрема, секретар ЦВК Наталія Бернацька заявила, що для друку бюлетенів на вибори в Раду потрібно близько 600 тонн паперу.
  • Мери Харкова та Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов заявили про створення партії мерів "Довіряй справам". 2 червня в Харкові відбудеться з'їзд партії, на якому ухвалюватиметься рішення про участь в дострокових виборах в Раду.
  • Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що команда її партії йде на парламентські вибори самостійно.
  • 29 травня Центрвиборчком зареєстрував першого кандидата на виборах в Раду - Володимира Пригладя, який балотується в одномандатному виборчому окрузі № 214.
  • За інформацією джерел РБК-Украина, партії "Солідарність" і УДАР підуть на вибори в Раду разом. Партії погодилися на формування спільного списку на основі праймеріз.
  • Заступник голови парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко заявив, що не має наміру йти на вибори в Раду за списками партії "Європейська солідарність".
  • В Аграрній партії України заявили про намір брати участь у виборах в Раду. Як очікується, партія визначиться з кандидатами на з'їзді.
  • Штаб партії екс-кандидата в президенти Ігоря Смєшка "Сила і Честь" очолив журналіст та бізнесмен Дмитро Гордон. При цьому, за інформацією Смєшка, Гордон не планує балотуватися в Раду.
  • Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не має наміру йти на вибори в Раду.
  • Партія Петра Порошенко "Європейська солідарність" 31 травня провела з'їзд, на якому Порошенка обрали головою партії.

Хто йде в Раду

Партії (список оновлюється)

На даний момент Центрвиборчком не зареєстрував жодного кандидата від партій.

Як очікується, на виборах в Раду будуть брати участь, зокрема:

  • "Слуга народу"
  • "Європейська солідарність" (раніше БПП "Солідарність")
  • "Опозиційна платформа - За життя"
  • "Батьківщина"
  • "Самопоміч"
  • "Радикальна партія"
  • Аграрна партія України
  • "Сила і Честь"
  • "Довіряй справам"
  • "Українська стратегія"
  • "Голос"
  • "Громадянська позиція"
  • "Оппозиційний блок - Партія миру та розвитку"

Кандидати (перелік доповнюється)

Про свій намір брати участь у виборах в Раду вже заявили нардеп від БПП Олександр Грановський, участик "95 кварталу" Юрій Корявченков, екс-кандидат в президенти Володимир Петров, екс-кандидат в президенти Роман Безсмертний, нардеп Ігор Кононенко, Борислав Береза, нардеп Ігор Мосійчук.

Календар виборів у Раду

Виборчий процес розпочався в Україні 24 травня 2019 року. Саме з цього моменту політичні партії або ж претенденти особисто можуть висувати свої кандидатури для участі у виборах. Центрвиборчком, в свою чергу, до 25 червня має ухвалити рішення щодо реєстрації кандидатів. При цьому, до 8 липня, партії чи претенденти особисто мають право відмовитися від участі у виборах.

Як і в ході президентських виборів українці мають право голосувати не за місцем прописки. Для цього їм необхідно звернутися в органи Держреєстру виборців з відповідною заявою до 15 липня включно. При цьому, виборцям, які змінили місце реєстрації і будуть голосувати за межами свого округу на виборах буде видаватися лише один бюлетень - з кандидатами від партій.

В останню п'ятницю перед днем голосування закінчується передвиборна агітація в суботу, 20 липня, в день тиші агітація буде заборонена. Вибори будуть проходити 21 липня, виборці зможуть проголосувати з 08:00 до 20:00. Результати виборів в Раду ЦВК має оголосити до 5 серпня включно.

Вибори в Раду призначені на 21 липня

На наступний день після інавгурації, 21 травня, Зеленський провів консультації з головами парламентських фракцій, де обговорювався розпуск Ради. За результатами зустрічі Зеленського з парламентаріями на сайті президента опубліковано реліз, в якому була названа головна причина, по якій Зеленський вирішив розпустити парламент - дуже низька довіра громадян України до цієї інституції.

В той же день ввечері, 21 травня, Зеленський підписав указ про дострокові вибори в Раду 21 липня 2019 року.

Зеленський заявив про розпуск Ради

31 березня 2019 року в Україні пройшли президентські вибори. Оскільки ніхто з 39 кандидатів не набрав більше 50%, ЦВК оголосив про проведення другого туру виборів 21 квітня. У другий тур вийшли два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів - Володимир Зеленський та Петро Порошенко. За результатами голосування, на виборах президента переміг Зеленський.

Інавгурація Зеленського відбулася 20 травня. В ході інавгураційній промові Зеленський заявив, що розпускає Раду. При цьому, президент зазначив, що у Ради є два місяці, щоб прийняти закон про зняття депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, виборчий кодекс. Також він звернувся до Ради з проханням звільнити голову СБУ Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка та міністра оборони України Степана Полторака.

 

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