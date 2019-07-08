ЦВК заявив про скасування Верховним судом повторного жеребкування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проте, на сайті Верховного суду поки що немає рішення по справі про повторне жеребкування

Верховний суд України задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування партій перед виборами в Раду. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька в Facebook.

Проте, на сайті Верховного суду поки що немає рішення по справі про повторне жеребкування номерів партій.

"Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборів 21 липня бути!", - написала Бернацька.

Нагадаємо, 4 липня ЦВК зобов'язали провести повторне жеребкування партій перед виборами. Відповідне рішення виніс Шостий апеляційний адміністративний суд.

"Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти згаданого рішення, але я вас повідомляю, що якщо це акція, яка спрямована на зрив виборів, всі офіційні дії будуть заздалегідь вам озвучені ... ЦВК буде оскаржувати це рішення й відстоювати право громадян провести вибори", - зазначила голова ЦВК.

Також заступник голови ЦВК Євген Радченко раніше заявив, що Центрвиборчком і надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення умов реєстрації на виборах у ВР.