Партія Порошенка змінила назву перед виборами

Фото: Петро Порошенко (solydarnist.org)

Партія називатиметься Європейська Солідарність

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила назву на "Європейська Солідарність". Таке рішення ухвалив з’їзд партії 24 травня, повідомляє прес-служба політичної сили.

За даними прес-служби, пропозицію про зміну назви було висунуто під час Форуму ГО "Солідарна справа громад", який відбувся за участі Петра Порошенка.

Під час виступу на форумі громадських активістів Порошенко також повідомив, що 31 травня відбудеться з’їзд оновленої партії, в якій будуть широко представлені лідери громадських організацій, волонтери, добровольці, молоді люди.

Нагадаємо, указ президента про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення дострокових виборі на 21 липня опублікований в офіційній пресі. У зв'язку з цим голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", у середині травня 2019 року партію "БПП Солідарність" мали намір підтримати 8,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.