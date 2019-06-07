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Гройсман представив список своєї партії

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 14:23
Гройсман представив список своєї партії
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Так, на вибори в Раду разом з Гройсманом підуть три нинішніх міністра

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив список своєї партії "Українська стратегія", з якої піде на позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року, передає кореспондент РБК-Україна.

Представляючи першу десятку, глава уряду зазначив, що більше не буде "гравцем чужої збірної".

"Я більше не буду гравцем чужої збірної. Збірної, у якій я втрачав багато часу на те, щоб долати перешкоди. Я прийняв рішення сформувати справжню команду української стратегії", - пояснив Гройсман.

Перший з'їзд УСГ проходить у "Мистецькому арсеналі", де зазвичай проводив заходи п'ятий президент Петро Порошенко.

Таким чином, до першої десятки списку партії увійшла міністр освіти Лілія Гриневич, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, міністр культури Євген Нищук і міністр юстиції Павло Петренко.

Також у десятку увійшли екс-заступник міністра фінансів і екс-заступник глави Адміністрації президента Петра Порошенка Сергій Марченко, депутати Верховної ради від "Народного фронту" Андрій Тетерук і Віктор Єленський, а також секретар Вінницької міськради Павло Яблонський.

Гройсман зазначив, що Гриневич в "УСГ" відповідатиме за освітній напрямок, Джапарова - гуманітарний блок і деокупацію Криму, Тетерук - за питання оборони, а Єленський - за духовність і питання релігії.

 

Фото: з'їзд партії Гройсмана (РБК-Україна)

Нагадаємо, минулого тижня анонсувалося, що партія Гройсмана "Українська стратегія" збереться на з'їзд на цьому тижні.

Зазначалося, що в команду Гройсмана можуть увійти представники нинішнього уряду.

Як писало РБК-Україна раніше, Гройсман оголосив, що на дострокових парламентських виборах він очолить власну партію, яка не буде об'єднуватися з іншими політичними силами.

Відзначимо, агентство з посиланням на джерела також повідомляло, що в партії "Народний фронт" тривають консультації про об'єднання з главою Кабміну Володимиром Гройсманом на позачергових виборах до парламенту.

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