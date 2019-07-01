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У парламент можуть пройти до семи партій

Новини » Вибори 2019    01.07.2019 - 12:59
У парламент можуть пройти до семи партій
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

На межі прохідного бар'єру партії Гриценка і Смєшко

На дострокових парламентських виборах у Верховну раду 5%-ний бар'єр можуть подолати до семи партій. Про це свідчать опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 22 по 28 червня 2019 року.

За даними опитування, партію "Слугу народу" можуть підтримати 43,2% серед тих, хто визначився з вибором і планує голосувати.

Далі йдуть "Опозиційну платформа - За життя" - 12,0%, "Батьківщина" - 9,4%, "Голос" - 8,3%, "Європейська солідарність" - 8,2%.

Крім того, також мають шанси подолати прохідний 5% бар'єр партії "Сила і честь" (4,1%) голосів і "Громадянська позиція" (3,9%).

У парламент можуть пройти до семи партій

Скриншот відео

Дане опитування представляє шосту хвилю роллінгового дослідження. Кількість анкет склала 1000.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня в парламент проходять п'ять партій: "Слуга народу", яку готові підтримати 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями, а також "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), "Голос" (8,4%), "Європейська Солідарність" (7,2%) і "Батьківщина" (7,0%).

Як повідомляло РБК-Україна, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 13 по 21 червня 2019 року, 5%-ний бар'єр могли подолати п'ять партій: "Слуга народу", за яку планували віддати голоси 45,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" (12,1%), "Батьківщина" (8,8%), "Європейська Солідарність" (8,4%) і "Голос" (6,8%).

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