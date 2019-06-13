Поліція через вибори перейде на посилений режим

Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посилення режиму роботи пов'язане з позачерговими виборами до Ради

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що відомство перейде на посилений режим роботи з 15 по 28 липня. Зокрема, переведення поліцейських на посилений режим служби пов’язаний з проведенням у державі позачергових виборів до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"У період підготовки в кожному обласному главку пройдуть навчальні збори. Їх учасники відпрацюють ситуаційні завдання, пов’язані з виборчим процесом", - вказано у повідомленні.

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, органи системи МВС на високому рівні відпрацювали в рамках цьогорічної президентської виборчої кампанії.

"Наша система гідно здала іспит на попередніх виборах президента. Маємо добру оцінку суспільства. Маємо добру оцінку спостерігачів іноземних держав. І наша позиція, позиція МВС на будь-яких виборах, буде незмінною політична нейтральність, рівновіддаленість, неухильне забезпечення прав учасників", - сказав Аваков.

За словами Князєва, до охорони публічного порядку під час парламентських виборів планують залучити близько 70 тисяч поліцейських. Вказано, що для покращення їхніх знань у сфері забезпечення конституційних прав громадян на волевиявлення під час позачергових виборів до парламенту Князєв надав доручення про проведення навчань із залученням представників Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА". Навчання заплановані на період з 19 червня до 5 липня.

"Із 15 по 28 липня 2019 року особовий склад органів та підрозділів Національної поліції буде переведено на посилений варіант несення служби. Відтак до кінця червня керівники територіальних підрозділів Нацполіції повинні розробити розрахунки особового складу, зокрема - слідчо-оперативних і вибухотехнічних груп, та операційні плани діяльності", - вказано у повідомленні поліції.

Зокрема, глава відомства просить спланувати необхідну кількість особового складу для забезпечення охорони виборчої документації під час її транспортування з Центральної виборчої комісії до окружних комісій, з окружних на дільничні та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, на час дострокових виборів до Верховної ради, які мають відбутися 21 липня, планують відпустку 24% громадян України, що може вплинути на явку.

Як писало РБК-Україна, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-9 червня, вказують, що якби дострокові парламентські вибори проходили в Україні в найближчу неділю, у голосуванні готові були б взяти участь близько 84% громадян. За даними опитування, до Верховної ради проходять п'ять партій.