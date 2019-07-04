У рейтингу партій-лідерів відбулися зміни

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг партії Зеленського продовжує знижуватися

На дострокових парламентських виборах в Україні 5%-ий бар'єр можуть подолати п'ять партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня - 3 липня.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також на даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (13,4%), "Європейська Солідарність" (8,3%), "Голос" (7,2%) і "Батьківщина" (7,2%).

Зазначимо, порівняно з опитуванням, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" 20-24 червня, статистично значимо знизився рейтинг партії "Слуга народу" - з 45,3% до 42,3%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 29 червня - 3 липня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,0%.

Нагадаэмо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня, в парламент проходять п'ять партій.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій.