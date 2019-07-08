ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раду на виборах можуть пройти п'ять партій

Новини » Вибори 2019    08.07.2019 - 12:38
У Раду на виборах можуть пройти п'ять партій
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Зеленського може набрати близько 40% голосів за партійними списками

На дострокових парламентських вибору в Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять політичних сил. Про це свідчать опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 28 червня - 4 липня 2019 року.

На початку липня партію "Слугу народу" можуть підтримати 41,6% серед тих, хто визначився з вибором і планує голосувати. Це дещо менше, ніж за даними попереднього опитування 22-27 червня (43,2%).

Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" - 13,7 %, "Європейська солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 7,5%.

У Раду на виборах можуть пройти п'ять партій

Скріншот відео

Близькі до прохідного бар'єру з урахуванням помилки вибірки "Громадянська позиція" (3,9%), "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" (2,9%), "Партія Шарія" (2,6%), партія "Сила і честь" (2,5%) і "Радикальна партія" (2,2%).

У Раду на виборах можуть пройти п'ять партій

Скріншот відео

Дане опитування являє сьому хвилю роллінгового дослідження. Кількість анкет склало 1000. Помилка вибірки 1,2-2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня - 3 липня, на дострокових парламентських виборах в Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. Партію "Слуга народу" готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій.

Парубій назвав останній день роботи Ради восьмого скликання ЦВК заявив про скасування Верховним судом повторного жеребкування
Новини України Порошенко Зеленський опросрейтингвыборы
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся