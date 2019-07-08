У Раду на виборах можуть пройти п'ять партій

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Зеленського може набрати близько 40% голосів за партійними списками

На дострокових парламентських вибору в Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять політичних сил. Про це свідчать опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка та центром "Соціальний моніторинг" 28 червня - 4 липня 2019 року.

На початку липня партію "Слугу народу" можуть підтримати 41,6% серед тих, хто визначився з вибором і планує голосувати. Це дещо менше, ніж за даними попереднього опитування 22-27 червня (43,2%).

Далі йдуть "Опозиційна платформа - За життя" - 13,7 %, "Європейська солідарність" - 8,5%, "Батьківщина" - 7,7%, "Голос" - 7,5%.

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Близькі до прохідного бар'єру з урахуванням помилки вибірки "Громадянська позиція" (3,9%), "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" (2,9%), "Партія Шарія" (2,6%), партія "Сила і честь" (2,5%) і "Радикальна партія" (2,2%).

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Дане опитування являє сьому хвилю роллінгового дослідження. Кількість анкет склало 1000. Помилка вибірки 1,2-2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня - 3 липня, на дострокових парламентських виборах в Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. Партію "Слуга народу" готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій.