Зеленський назвав причину розпуску Ради

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра українців

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з лідерами фракцій і заявив, що головним аргументом для розпуску Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Крім цього, на зустрічі піднімали питання звільнення українців з російського полону. Володимир Зеленський запропонував провести окрему розмову з представниками команди Порошенка з цього питання.

"Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я, як гарант Конституції, зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський і лідери фракцій домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року. На зустрічі були присутні лідери фракцій "Народний фронт", "Самопоміч", "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Блоку Петра Порошенка", заступники голови ВР Ірина Геращенко, Оксана Сироїд та сам голова ВР Андрій Парубій.

Перед початком зустрічі Зеленський привітав лідерів фракцій та поставив питання Олегу Ляшку щодо його ставлення до проведення дострокових виборів. Олег Ляшко відповів, що добре відноситься до них.

Нагадаємо, Зеленський під час інавгурації заявив про розпуск Ради. Секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька повідомляла, що суд не зможе зупинити дострокові вибори в Раду.

Відзначимо, за три дні до вступу на посаду нового глави держави у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, заявив про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.