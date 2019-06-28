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На час виборів збільшать число нарядів поліції, - Князєв

Новини » Вибори 2019    28.06.2019 - 05:45
На час виборів збільшать число нарядів поліції, - Князєв
Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Князєв обіцяє оперативне реагування на порушення в ході виборів

На час проведення виборів до Верховної ради України буде збільшено число нарядів поліції превенції. Про це заявив глава Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, Князєв 27 червня провів робочу нараду з керівниками департаментів превентивної діяльності та патрульної поліції, у ході якої наголосив на необхідності оперативного реагування поліцейських на кожне правопорушення, пов’язане з виборчим процесом. 

Зазначається, що саме поліцейські превенції у складі нарядів патрульної поліції першими виїжджають на повідомлення громадян.

"Наголошую, що всі підрозділи поліції превенції ми створили, насамперед, для реагування на повідомлення, які надходять до нас від людей. Під час виборів напруга у суспільстві зростатиме і ваше завдання - аби наші громадяни могли у безпеці реалізувати своє право на волевиявлення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 14 липня всі приміщення виборчих дільниць будуть взяті під охорону поліції для забезпечення безпеки на час парламенських виборів. Крім того, голова координаційного штабу Міністерства внутрішніх справ Іван Стойко повідомляв, що до 5 липня у всіх регіонах пройдуть тактичні навчання підрозділів МВС.

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