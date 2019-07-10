Соціологи оприлюднили ще один рейтинг партій перед виборами

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

До парламенту проходять п'ять партій

Якби дострокові парламентські вибори відбувалися в найближчу неділю, 5%-ний бар'єр могли б подолати п'ять партій. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 23 червня.

За даними опитування, лідирує партія "Слуга народу", за яку планували віддати голоси 34% від усіх опитаних, 38% серед тих, хто планує голосувати і 50% серед тих, хто визначився і має намір голосувати.

Прохідний бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (12%), "Голос" (8%), "Європейська Солідарність" (7%) і "Батьківщина" (6%),

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) по всій Україні окрім окупованих Росією територій. Опитування провели з 13 по 23 червня серед 2400 жителів. Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 61,8%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 червня - 3 липня, на дострокових парламентських виборахв Україні 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій. Партію "Слуга народу" готові підтримати 42,3% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій.