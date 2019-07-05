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ЦВК не виключає зрив підготовки до виборів у Раду

Новини » Вибори 2019    05.07.2019 - 12:20
ЦВК не виключає зрив підготовки до виборів у Раду
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі необхідності проведення нового жеребкування результатом буде неможливість друку бюлетенів

Центральна виборча комісія (ЦВК) не виключає зрив підготовки до позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

У ЦВК повідомили, що в разі необхідності проведення нового жеребкування результатом буде неможливість своєчасного друку необхідної кількості бюлетенів Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" та забезпечення їх доставки для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

Зазначається, що ЦВК 26 червня провів жеребкування з визначення номерів політичних партій у виборчому бюлетені для голосування з виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. З урахуванням проведеного жеребкування постановою ЦВК було затверджено форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування. Вказану постанову в судовому порядку у встановлений процесуальним законом строк не було оскаржено, заявили у Комісії.

У зв'язку з цим ЦВК не погоджується із зазначеним рішенням суду. Забезпечення прав одного суб'єкта виборчого процесу не може мати наслідком порушення прав і законних інтересів інших суб'єктів виборчого процесу та законного ходу виборчого процесу в цілому як реалізації права виборців на вільне волевиявлення.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд 4 липня зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій перед виборами у Верховну раду. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Центрвиборчком буде оскаржувати дане рішення.

4 липня суд за позовом Аграрної партії України постановив зобов'язати ЦВК провести нову жеребкування для визначення номерів політичних партій, під якими вони будуть розміщені у виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та прийняти відповідне рішення за результатами жеребкування".

 

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