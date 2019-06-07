"Опоблок" об'єднався з "партією мерів" та Мураєвим

Фото: Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Вони об'єдналися для участі у дострокових виборах

"Опозиційний блок", партія "Наші" депутата Євгена Мураєва, "Відродження", партія Геннадія Труханова та Геннадія Кернеса "Довіряй справах" (так звана "партія мерів") і партія "Миру і розвитку" об'єдналися для участі у дострокових вибори у Верховну Раду. Про це заявив заступник голови "Опоблока" Олександр Вілкул на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається, "Опозиційний блок" об'єднався з 4 партіями.

"Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям добробут. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні "реформи", - заявив він.

Зокрема, глава політради "Відродження" Володимир Пилипенко заявив, що найближчим часом відбудеться об'єднавчий з'їзд, на якому буде створена організаційна структура з єдиним партійним керівництвом.

Мы объединились! Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам». Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные «реформы». Реализовать это можем только мы. Опубліковано Олександром Вілкулом Пʼятниця, 7 червня 2019 р.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман презентував список своєї партії "Українська стратегія", з якою піде на позачергові вибори у Верховну раду. У першу десятку списку партії увійшла міністр освіти Лілія Гриневич, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, міністр культури Євген Нищук і міністр юстиції Павло Петренко.

Також партія "Опозиційна платформа - За життя" 6 червня оприлюднила список кандидатів в депутати на вибори до Верховної ради.