ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС зафіксувало близько 30 спроб підкупу виборців

Новини » Вибори 2019    13.06.2019 - 15:15
МВС зафіксувало близько 30 спроб підкупу виборців
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку виборчого процесу правоохоронцям надійшло 75 заяв про порушення

З початку виборчого процесу в Міністерство закордонних справ надійшло 75 заяв про порушення виборчого законодавства під час позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість повідомлень стосувалися підкупу виборців.

"З початку виборчої кампанії надійшло 75 заяв і повідомлень. 20 повідомлень в Луганській області, 20 у місті Києві, 15 - Дніпропетровської області, по десять у Запорізькій та Одеській областях", - повідомив Стойко.

За його словами, порушення виборчого процесу в основному стосуються спроб підкупу виборців.

"30 повідомлень про випадки з підкупом виборців, 25 - це незаконна агітація, три - пошкодження майна, два - збір персональних даних, два перешкоджання здійсненню виборчого права - також два повідомлення. Гречку замінюють цукром. Але, тим не менш, ми реагуємо не тільки на попередження, але і будемо притягати до відповідальності, якщо на це будуть підстави", - додав він.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що відомство перейде на посилений режим роботи з 15 по 28 липня. Зокрема, переклад поліцейських на посилений режим служби пов'язаний з проведенням у державі позачергових виборів у Верховну раду.

Партія "Слуга народу" обновила список кандидатів Клімкін не буде йти на вибори в Раду
Новини України Порошенко Зеленський Міністерство внутрішніх справ Українивыборы
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся