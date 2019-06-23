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ЦВК відмовила у реєстрації соратнику Януковича

Новини » Вибори 2019    23.06.2019 - 19:00
ЦВК відмовила у реєстрації соратнику Януковича
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК відмовила Клюєву у реєстрації, бо він не проживав в Україні з 2014 року

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила у реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергові парламентські вибори екс-голові Адміністрації президента часів Януковича Андрію Клюєву, який висувався від "Ліберальної партії України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадянську мережу "ОПОРА" у Facebook.

Повідомляється, що Клюєву було відмовлено у реєстрації кандидатом через те, що до вимог законодавства він не проживав на території України з 2014 року.

"В той же час, представник Ліберальної партії України заявив під час засідання, що останні 5 років Клюєв проживає у місті Донецьк, а Донецьк - це українська територія. Тому, за його словами, нема підстав відмовляти Клюєву у реєстрації кандидатом", - повідомили в "ОПОРА",

Окрім того, в реєстрації також було відмовлено нардепам Володимиру Парасюку та Аркадію Корнацькому через невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК оскаржило рішення суду про реєстрацію Онищенка. ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права.

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