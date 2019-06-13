Партія "Слуга народу" обновила список кандидатів

Фото: з'їзд партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

В списку партії "Слуга народу" 201 кандидат

Партія "Слуга народу" опублікувала новий список кандидатів на вибори в Раду. Про це повідомила прес-служба партії на своєму каналі у Telegram.

Замість тих, кого виключили або вони самі виключились з партії, поставили інших кандидатів. Відзначимо, в першу сотню замість вибулих увійшли політолог Микита Потураєв, Артем Нагаєвський, Павло Якименко, Михайло Соколов і Артем Кунаєв. У другій сотні місце отримала прес-секретар партії "Слуга народу" Тетяна Циба.

Фото: новий список кандидатів "Слуги народу" (telegram.org)

Раніше РБК-Україна писало, що з партії Зеленського вийшов колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв. Співак Дмитро Павлович №33, Гутцайт Вадим Маркович №81 та Ірина Панченко №73 також вирішили не балотуватись.

Зазначимо, що за данними Соціологічної групи "Рейтинг", партію "Слуга народу" готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Також за данними опитування КМІС, "Слугу народу" готові підтримати 48,5% виборців.

Додамо, що перші у списку кандидатів від партії "Слуга народу" глава партії Дмитро Разумков, представник президента в ВР Руслан Стефанчук, юрист Ірина Венедиктова підприємець, засновник волонтерської організації "Народний проект" Давид Арахамія, експерт з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

Зокрема, в партії раніше анонсували проведення "постпраймеріз", у результаті яких список партії, поданий на з'їзді, буде змінений. Зазначимо, що партія набирали кандидатів через інтернет. Був створений сайт, на якій присилали заявки потенційні кандидати. Їх перевіряли HR-агентства.