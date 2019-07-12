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ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством

Новини » Вибори 2019    12.07.2019 - 00:42
ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

Куницький покидав Україну на понад 90 днів, що є порушенням виборчого законодавства

Реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького на виборах у Верховну раду по мажоритарному окрузі №169 скасовано. Як передає РБК-Україна, відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК) у четвер, 11 липня.

У прес-службі ЦВК зазначили, що в діях Куницького виявили порушення - він не проживав на території Україні останні 5 років. Це є порушенням виборчого законодавства.

Скаргу на Куницького до ЦВК надіслав інший кандидат в депутати в цьому окрузі - Олег Петріченко.

"Протягом останніх п’яти років перед днем позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року)", - вказано у рішенні ЦВК.

Також у Комісії додали, що таким чином Куницький не дотримався вимог Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення виборів.

Нагадаємо, раніше ЦВК отримала документи, які свідчать про факт перетину кордону кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в 169 округу в Харкові, харківським відеоблогером Олександром Куницьким за паспортом громадянина іноземної держави. Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону навесні 2019 року.

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