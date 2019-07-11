Три соціологічних центру проведуть Національний екзит-пол на виборах

Фото: колаж (РБК-Україна)

В консорціум увійдуть фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС

На дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня 2019 року, фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС проведуть Національний екзит-пол 2019 на виході з виборчих дільниць. Про це на прес-конференції сказала Ірина Бекешкіна, директор фонду "Демократичні ініціативи", передає кореспондент РБК-Україна.

Бекешкіна повідомила, що перші результати будуть оприлюднені о 20:00 станом на 18:00, а остаточні дані організатори назвуть в 22:00 на прес-конференції в Києві.

"І приблизно через тиждень у нас буде прес-конференція, де ми покажемо соціальну демографію, які демографічні групи голосували за які партії", - сказала вона.

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в свою чергу повідомив, що організатори проведуть опитування на 300 дільницях в Україні. За його словами, крім теоретичної помилки, яка становить 1,3%, можливі й інші фактори впливу на результат екзит-полу.

"Досвід показує, що помилка буде від 2,5% для лідерів, в даному випадку "Слуги народу", і від 0,5% до 1% для інших партій", - сказав він.

Зазначимо, фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС проводили Національний екзит-пол під час першого і другого туру президентських виборів в Україні. За даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський 21 квітня отримав 73,0% голосів, Петро Порошенко - 25,5% (за офіційними даними 73,22% і 24,45% відповідно).

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. Конституційний суд України 20 червня визнав указ конституційним.