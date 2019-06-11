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Російських довгострокових спостерігачів від ОБСЄ на виборах Ради не буде

Новини » Вибори 2019    11.06.2019 - 16:39
Російських довгострокових спостерігачів від ОБСЄ на виборах Ради не буде
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак РФ ще може подати кандидатури на короткотермінових спостерігачів

Росія не подавала кандидатури своїх представників для участі у команді довготермінових спостерігачів ОБСЄ під час дострокових виборів до Верховної ради 21 липня. Про це заявив на брифінгу голова місії БДІПЛ ОБСЄ посол Альберт Йонсон, передає "Укрінформ".

Йонсон пояснив, що БДІПЛ звертається до всіх країн-учасниць ОБСЄ з пропозицією номінувати своїх кандидатів до складу команди довготермінових і короткотермінових спостерігачів.

"Ні, (Росія, - ред.) цього разу не подавала… До цього часу Росія у команду довготермінових спостерігачів своїх кандидатів не представила. Коли за десять днів буде оголошено прохання подати кандидатури короткотермінових спостерігачів, то ми будемо знати, чи Росія цього разу запропонує своїх кандидатів, чи ні", - підкреслив глава місії.

Нагадаємо, за словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, на липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. Зокрема, на виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора ЦВК зареєструвала ще 31 кандидата в народні депутати України на виборах до Верховної ради.

Додамо також, Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів до Верховної ради.

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