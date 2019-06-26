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Суд підтримав ЦВК у відмові реєструвати кандидатів від КПУ

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 19:14
Суд підтримав ЦВК у відмові реєструвати кандидатів від КПУ
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

КПУ просила визнати протиправним та скасувати постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати

Шостий апеляційний адміністративний суд підтримав Центральну виборчу комісію у відмові реєструвати кандидатів в народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду від Комуністичної партії України (КПУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як повідомляється, КПУ просила визнати протиправним та скасувати постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених у виборчий список Комуністичної партії, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також одномандатному.

Суди Шостого ААС відмовили у задоволенні позову, оскільки оскаржувана постанова відповідає вимогам чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховний суд України визнав законною відмову Центральної виборчої комісії в реєстрації кандидатом у народні депутати на вибори до Верховної ради Олександра Онищенка.

Крім того, 25 червня суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) зареєструвати партії Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах в Раду. Однак, глава ЦВК Тетяна Сліпачук зазначила, що рішення суду щодо зобов'язання повторного розгляду реєстрації партії Саакашвілі не відповідає положенням законодавства про партії і народних депутатів.

 

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