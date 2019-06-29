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Суд дозволив партії Саакашвілі йти на вибори у Раду

Новини » Вибори 2019    29.06.2019 - 01:03
Суд дозволив партії Саакашвілі йти на вибори у Раду
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Суд не задовольнив позов ЦВК

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України не задовольнив позов Центральної виборчої комісії, яка відмовилась реєструвати на позачергових виборах до Ради кандидатів від партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під час розгляду апеляційної скарги, яка розпочалась у п'ятницю 28 червня, а завершилась о 1:00 29 червня, суддя зазначила, що "постанова Центральної виборчої комісії від 23.06.2019 №1205 є протиправною та підлягає скасуванню".

"Апеляційну скаргу виборчої комісії залишити без задоволення", - зачитала суддя.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, представлених у списку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Раду-2019. Зокрема, кандидатам від партії Саакашвілі було відмовлено у реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі.

Проте, партія подала апеляцію і суд зобов'язав Центральну виборчу комісію зареєструвати партію Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Ради.

Глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук згодом прокоментувала рішення суду зазначивши, що на думку ЦВК, рішення суду щодо зобов’язання повторного розгляду реєстрації партії Саакашвілі не відповідає положенням законодавства про партії та народних депутатів. ЦВК подала апеляцію.

 

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