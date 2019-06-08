"Самопоміч" представила кандидатів на вибори

Фото: партія "Самопоміч" (facebook.com/samopomich.ua)

До списку увійшли Андрій Садовий та Оксана Сироїд

Політична партія "Самопоміч" представила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної ради, які відбудуться 21 липня 2019 року. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, до списку партії увійшли мер Львова Андрій Садовий, депутат Одеської міськради Ольга Квасницька, антикорупційна активістка Олександра Дрік, волонтер та депутат Харківської ОДА Тетяна Бідняк, віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, ветеран АТО Віталій Федрін, лідер фракції "Самопоміч" в парламенті Олег Березюк, підприємець Микола Кміть, депутат "Самопомічі" Тетяна Острікова, віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій та проповідник Ігор Косован.

Також у списку є нардеп Роман Семенуха, голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомич, нардеп Олег Лаврик, гендиректор "Укрнафтагазенерго" Марія Яковлєва, депутат Херсонської ОДА Андрій Дмитрієв, юрист Вячеслав Кущинский, нардеп Любомир Зубач, глава фракції "Самопоміч" в Дніпровській міськраді Юрій Акуленко та нардеп Руслан Сидорович.

Крім того, до списку партії потрапив військовий волонтер, координатор громадської організації "Наш батальйон" В'ячеслав Скічко.

Зазначимо, за останніми оприлюдненими рейтингами, на позачергових парламентських виборах партія "Самопоміч" зможе набрати 1,1%, а це значить, що вона не зможе пройти до Верховної ради наступного скликання. У передвиборчому рейтингу партій "Самопоміч" знаходиться на 12-му місці.