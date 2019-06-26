ЦВК оскаржить рішення суду щодо реєстрації партії Саакашвілі

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крапку у справі поставить Верховний суд

Глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук прокоментувала рішення суду щодо реєстрації партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі на виборах в Раду. Про це вона сказала на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що на думку ЦВК, рішення суду щодо зобов’язання повторного розгляду реєстрації партії Саакашвілі не відповідає положенням законодавства про партії та народних депутатів,

"Тому вирішили подавати касаційну скаргу… І вже Верховний суд поставить юридичну крапку в цьому спорі", - сказала Сліпачук.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 червня суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) зареєструвати партію Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Ради.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 23 червня відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України, представлених у списку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори в Раду-2019. Зокрема, кандидатам від партії Саакашвілі було відмовлено у реєстрації в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі.