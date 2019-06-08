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Смешко представив список своєї партії

Новини » Вибори 2019    08.06.2019 - 12:14
Смешко представив список своєї партії
Фото: Ігор Смешко (з відкритих джерел)

До списку партії увійшов глава Меджлісу Рефат Чубаров

Ігор Смешко представив список своєї партії "Сила і Честь", з якою він піде на дострокові вибори до Верховної ради, які відбудуться 21 липня 2019 року. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так до першої десятки списку партії увійшла депутат від "Самопомічі" Олена Сотник, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, ще один депутат від "Самопомічі" Іван Мірошниченко та колишній начальник Генерального штабу Володимир Замана.

Також в десятку увійшли учена Ольга Романюк, колишній працівник Нацбанку Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, яка також є депутатом від "Самопомічі", один із засновників управління "К" в СБУ Володимир Тимошенко та митник Анатолій Макаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст та бізнесмен Дмитро Гордон очолив штаб партії Ігоря Смешка "Сила і Честь" перед позачерговими виборами в парламент. Смешко зазначив, що Гордон не буде балотуватися до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, соціологи оприлюднили рейтинг партій перед достроковими виборами. Зокрема, за партію "Сила і честь" Ігоря Смешка готові проголосувати 4,3% опитаних. Це означає, що партія може поборотися за прохід до Верховної ради наступного скликання.

Зазначимо, у першому турі президентських виборів Смешко набрав трохи більше 6% голосів і зайняв шосте місце слідом за Анатолієм Гриценком, Юрієм Бойком, Юлією Тимошенко і лідерами за підсумками першого туру Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

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