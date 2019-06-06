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"Опозиційна платформа - За життя" представила список кандидатів

Новини » Вибори 2019    06.06.2019 - 15:41
"Опозиційна платформа - За життя" представила список кандидатів
Фото: з'їзд партії "Опозиційна платформа - За життя" (boyko.org.ua)

Партія представила першу десятку кандидатів у депутати

Партія "Опозиційна платформа - За життя" 6 червня оприлюднила список кандидатів в депутати на вибори до Верховної ради України. Про це було оголошено на з'їзді політсили.

Сьогодні партія провела з'їзд, на якому представила першу десятку кандидатів у депутати. Зокрема, у першу десятку списку увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак.

&quot;Опозиційна платформа - За життя&quot; представила список кандидатів

Фото: список партії "Опозиційна платформа - За життя"

Згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові парламентські вибори проходили в Україні в найближчу неділю, близько 86% громадян готові були взяти участь у голосуванні.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія Володимира Зеленського "Слуга народу". Її готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. 

На початку червня партія "Опозиційна платформа" могла б отримати 10,5% голосів, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 5,6%.

Відзначимо, що найбільш високий рівень підтримки виборців у східних областях України (25%), а також у південному регіоні (14%). На заході країни "Опозиційну платформу" підтримує лише 1% опитаних.

Таким чином в передвиборчому рейтингу партій "Опозиційна платформа - За життя" знаходиться на другому місці, поступаючись "Слузі народу".

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