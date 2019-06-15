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ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка кандидатом в депутати

Новини » Вибори 2019    15.06.2019 - 18:26
ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка кандидатом в депутати
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Онищенко не дотримався вимог Конституції та виборчого закону

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила нардепу Олександру Онищенку в реєстрації кандидатом в депутати на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Так, під час чергового засідання у суботу, 15 червня, ЦВК прийняла рішення відмовити Онищенку в реєстрації кандидатом в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №93. Онищенко висувався від Соціалістичної партії України.

"Ним (Онищенком - ред.) не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України", - йдеться у заяві Центрвиборчкому.

Нагадаємо, раніше Онищенко заявляв, що має намір повернутися в Україну та взяти участь у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня 2019 року. Однак тоді він не розповів, з якою саме силою йтиме на вибори.

Як писало РБК-Україна, 15 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 98 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради в одномандатних виборчих округах. Загалом станом на 15 червня ЦВК зареєструвала в одномандатних округах 362 кандидатів у народні депутати, з них 318 - самовисуванці.

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