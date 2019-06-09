ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко представив список своєї партії на вибори

Новини » Вибори 2019    09.06.2019 - 12:04
Порошенко представив список своєї партії на вибори
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

До першої десятки увійшли Порошенко, Парубій та Джемілєв

П'ятий президент України Петро Порошенко представив список своєї партії "Європейська солідарність", з якою піде на позачергові вибори до Верховної ради. Про це повідомляє кореспондет РБК-Україна.

Так, до першої десятки списку "Європейської солідарності" увійшли:

  1. П'ятий президент та лідер партії Петро Порошенко.
  2. Глава парламенту Андрій Парубій.
  3. Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.
  4. Ветеран АТО та командувач десантно-штурмових військ Михайло Забродський.
  5. Телеведуча та громадська діячка Софія Федина.
  6. Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу та нардеп від БПП Мустафа Джемілєв.
  7. Доброволець, волонтер, медик, начальник Медичного управління і реабілітації бійців Української добровольчої армії Яна Зінкевич.
  8. Глава Львівської ОДА Олег Синютка.
  9. Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
  10. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Порошенко представив список своєї партії на вибори

Фото: перша десятка "Європейської солідарності"

Нагадаємо, раніше лідер партії "Європейська солідарність" та п'ятий президент України Петро Порошенко розповів, яким чином буде формувати виборчий список. За його словами, він буде реалізовувати принцип рівності прав жінок і чоловіків в партійному списку "Європейської солідарності".

Як писало РБК-Україна, політична партія "Європейська солідарність" офіційно приєдналась до сім’ї Європейської народної партії. Юридично процедура отримання статусу завершиться восени, це пов’язано зі зміною назви партії "Європейська солідарність".

Понад 5 тисяч українців змінили місце голосування до парламентських виборів  Вакарчук представив список своєї партії
Новини України Порошенко Зеленський выборы 2019Європейська солідарність
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся