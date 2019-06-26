Поліція до 14 липня візьме під охорону всі виборчі дільниці

Фото: Іван Стойко (mvs.gov.ua)

Також до 5 липня у всіх регіонах пройдуть тактичні навчання підрозділів МВС

Голова координаційного штабу Міністерства внутрішніх справ Іван Стойко заявив, що до 14 липня всі приміщення виборчих дільниць будуть взяті під охорону поліції для забезпечення безпеки під час виборів до Ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як повідомим Стойко, наразі МВС фіксує зростання повідомлень про порушення виборчого законодавства. З початку виборчої кампанії правоохоронці отримали 691 заявку та повідомлення про порушення, з них 154 - зареєстровано вчора, 25 червня.

Зазначається, що з 10 червня по 5 липня у всіх регіонах України відбудуться тактичні навчання підрозділів МВС для забезпечення безпеки під час проведення парламентських виборів. Також поліція візьме під охорону приміщення всіх виборчих дільниць.

"До 14 липня поліцейські візьмуть під охорону приміщення виборчих комісій", - додав Стайко.

Нагадаємо, раніше глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що відомство перейде на посилений режим роботи у період проведеня позачергових парламентських виборів. З 15 по 28 липня 2019 року особовий склад органів та підрозділів Національної поліції буде переведено на посилений варіант несення служби.