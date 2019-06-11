КСУ сьогодні розгляне указ Зеленського про розпуск Ради: головне

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зеленський підписав указ про розпуск Ради 21 травня

Указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради сьогодні, 11 червня 2019 року, розглядатиме Конституційний суд України. Докладніше про перебіг судового засідання - у матеріалі РБК-Україна.

КСУ визнав розгляд указу про розпуск Ради невідкладним

Засідання Конституційного суду України, на якому планується розгляд указу Зеленського, анонсувалося ще минулого тижня. В анонсі у КСУ зазначали, що справу розглядатиме Велика палата. Крім того, у КСУ визнали конституційне провадження цієї справи невідкладним.

У КСУ також повідомили, що для участі в судовому засіданні запрошені представники 62 нардепів, президент України Володимир Зеленський та представник парламенту.

Суть справи

До КСУ звернулися 62 народні депутати з конституційним поданням щодо указу Зеленського про розпуск Ради.

Як відомо, президент України своїм указом достроково припинив повноваження парламенту та призначив позачергові вибори до Ради України на 21 липня 2019 року. Разом з тим, нардепи вважають, що указ Зеленського не містить належного обґрунтування підстав для дострокового розпуску Ради.

Автори клопотання вважають, що президент не встановлює відсутності чи наявності коаліції депутатських фракцій у парламенті, а лише видає указ за умови наявності юридичного факту - відсутності коаліції протягом місяця від дня припинення її діяльності. Нардепи вважають, що указ Зеленського суперечить низці норм Конституції України.

Зеленський заявив про розпуск Ради

20 травня 2019 року під час промови у ході інаугурації Володимир Зеленский заявив, що прийняв рішення про розпуск парламенту та проведення дострокових виборів в Раду.

Вже наступного дня він підписав відповідний указ про розпуск Ради, а також призначив на 21 липня 2019 року парламентські вибори.

Як заявив Зеленський, головним аргументом для розпуску Ради є дуже низька довіра до неї українців. до цієї інституції.

"Я, як гарант Конституції, зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску - з 2016 року не існувало коаліції", - заявив Зеленський.

У відповідь на таке рішення глави держави українські парламентарі анонсували оскарження указу Зеленського у Конституційному суді. Зокрема, глава Верховної ради України Андрій Парубій заявляв, що указ суперечить Конституції і підтримає звернення нардепів до КСУ. Разом з тим, Парубій наголошував, що рішення Конституційного суду може бути надано лише після проведення дострокових парламентських виборів.

У свою чергу, нардеп Валерій Карпунцов зазначав, що суд зможе тільки встановити чи відповідає указ Зеленського Конституції України, але рішення суду виборчий процес не зупинить.

Як відомо, після указу Зеленського, 24 травня в Україні стартував виборчий процес, наразі триває реєстрація кандидатів. Політичні партії продовжують формувати списки, за якими йтимуть на вибори до парламенту. За результатами опитувань соціологів, найвірогідніше до Ради пройдуть п'ять політсил: "Слуга народа", "Опозиційна платформа - За життя", "Европейська солідарність", "Батьківщина" та партія Святослава Вакарчука "Голос". Саме ці партії, за даними КМІС та групи "Рейтинг", зможуть подолати п'ятивідсотковий бар'єр.