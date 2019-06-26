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У ЦВК назвали кількість осіб, які змінили місце голосування

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 13:10
У ЦВК назвали кількість осіб, які змінили місце голосування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місце голосування вже змінили 20 тисяч осіб

Вже понад 20 тисяч осіб змінили місце голосування перед достроковими виборами Верховної ради. Про це заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що нещодавно Центрвиборчком спростив процедуру зміни місця голосування.

"Станом на зараз, 20 тисяч 209 осіб, які побажали змінити місце голосування. В межах округу - це 8 %, поза межами округу - це 92%", - заявив Радченко.

В ЦВК наголошують, що громадяни з Донбасу традиційно склали найбільшу кількість виборців, які голосуватимуть не за місцем проживання.

"З тих, хто найчастіше змінює місце голосування. Близько 5 тисяч осіб - це Донецька область. Трохи менше 3 тисяч - Луганська область. Понад тисячу осіб це місце Київ та Харківська область", - додав він.

Нагадаємо, тепер порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси не передбачає подання документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

РБК-Україна писало, що голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня. Наразі відомо, що станом на 26 червня ЦВК зареєструвала 5845 кандидатів.

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