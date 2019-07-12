На виборах в Раду балотується 161 кандидат-клон, - КВУ

Ілюстративне фото (УНІАН)

У 48 округах виявлені кандидати-однофамільці

У мажоритарних округах на виборах у Верховну раду України балотується 161 кандидат-однофамілець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Комітету виборців України (КВУ).

За інформацією КВУ, з 199 округів в 48 серед кандидатів зареєстровані так звані клони, у яких однакові прізвища з більш рейтинговими політиками.

"Найбільше однофамільців в ОВО №133 (Одеська обл., м. Одеса) - 9 осіб. Зокрема, 4 людини з прізвищем Баранський, 2 - Дмитрук, 2 - Танцюра. На цьому ж окрузі балотується кандидат Олександр Зелінський, який є самовисуванцем, але в біографії вказує, що працює в ТОВ "Слуга Народу-ЗЕ". В ОВО 137 (Одеська обл., м. Подільськ) та ОВО 34 (Дніпропетровська обл., смт Царичанка) зареєстровано 8 осіб-однофамільців", - повідомили в КВУ.

Так, в ОВО №137 балотуються три кандидати з прізвищем Гончаренко, двоє - з прізвищем Климов, один - Клімов, двоє - з прізвищем Муконін. В ОВО №34 зареєстровано дві людини з прізвищем Ісаєв, двоє - Кравченко, двоє - Кришин, двоє - Чорний. В ОВО 92 (Київська обл., м. Узин) балотуються 7 кандидатів-однофамільців, ОВО №33 (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг) - 6 осіб. Так, в ОВО №92 зареєстровано 4 людини з прізвищем Гудзенко, 3 - Ференец. В ОВО №33 - два кандидата з прізвищем Бабенко, одна - Колесник, одна - Колесник, двоє - Ляденко.

"Всього в мажоритарних округах балотується 161 кандидат-однофамілець", - повідомили в КВУ.

У КВУ відзначають, що використання кандидатів-клонів на виборах є маніпулятивною технологією, мета якої - відібрати голоси у більш рейтингових кандидатів. Разом з тим, наявність однакового прізвища з будь-яким з інших кандидатів не є юридичною підставою для скасування реєстрації такої особи, навіть якщо одна з них є клоном рейтингових місцевих політиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького по мажоритарному округу №169.