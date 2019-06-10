ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На виборах у Раду проходять п'ять партій, - рейтинг

Новини » Вибори 2019    10.06.2019 - 11:31
На виборах у Раду проходять п'ять партій, - рейтинг
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Зеленського може набрати половину голосів за партійними списками

Якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то найбільше голосів отримала б партія Володимира Зеленського "Слуга народу". Про це свідчать дані опитування КМІС.

Партію "Слуга народу" готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Крім того, до парламенту проходять:

  • "Опозиційна платформа - За життя" - 11,8%;
  • "Блок Петра Порошенка "Солідарність" ("Європейська солідарність") - 8,1%;
  • "Батьківщина" - 7,8%;
  • "Голос" - 5,6%.

На виборах у Раду проходять п'ять партій, - рейтинг

Зазначимо, дані КМІС збігаються з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 29 травня - 3 червня.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 26 травня по 7 червня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондент. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

Кандидати в нардепи по мажоритарним округам: список Сергій Березенко: Шанси, що парламентські вибори відбудуться – 90/10
Новини України Порошенко Зеленський опросвыборыВерховна Рада
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся