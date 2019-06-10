На виборах у Раду проходять п'ять партій, - рейтинг

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Партія Зеленського може набрати половину голосів за партійними списками

Якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то найбільше голосів отримала б партія Володимира Зеленського "Слуга народу". Про це свідчать дані опитування КМІС.

Партію "Слуга народу" готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Крім того, до парламенту проходять:

"Опозиційна платформа - За життя" - 11,8%;

"Блок Петра Порошенка "Солідарність" ("Європейська солідарність") - 8,1%;

"Батьківщина" - 7,8%;

"Голос" - 5,6%.

Зазначимо, дані КМІС збігаються з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 29 травня - 3 червня.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 26 травня по 7 червня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондент. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.