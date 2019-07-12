Суд скасував відмову ЦВК Кузьміну в реєстрації

Фото: Ренат Кузьмін (УНІАН)

Рішення ухвалив Шостий апеляційний суд, повідомив адвокат Кузьміна

Суд відмінив постанову Центральної виборчої комісії (ЦВК) про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України. Як передає РБК-Україна, про це написав адвокат Кузьміна Артем Захаров на своїй сторінці у Facebook.

Адвокат зазначив, що рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд скасував у четвер, 11 липня.

Рішення про відмову Кузьміну у реєстрації було ухвалено під час чергового засідання ЦВК 5 липня. Кузьмін значився у списку партії "Опозиційна платформа - за житя" 35 номером.

Зазначимо, що Генеральна прокуратура України підозрює Кузьміна у скоєнні низки злочинів та надсилала до ЦВК звернення щодо скасування його реєстрації.

Зокрема, Кузьміна підозрюють у відмиванні незаконно здобутого майна та інших особливо тяжких злочинах. Однак правоохоронці не можуть встановити місце перебування Кузьміна. Ймовірним місцем його перебування вважається Росія або територія анексованого Криму. За останніми даними Кузьмін перебував у Ялті станом на 2017 рік.

Служба безпеки України у липні почала перевірку інформації про місце перебування Кузьміна за останні 5 років.

Нагадаємо, ЦВК 11 липня 2019 скасувала реєстрацію Олександра Куницького кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу". У його діях виявили порушення - він не проживав на території Україні останні 5 років.