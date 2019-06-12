"Батьківщина" представила перших 50 кандидатів у Раду

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У списку, зокрема, колишній голова СБУ, дипломат і нинішні члени партії

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко оприлюднило перші 50 прізвищ у списку партії для участі в дострокових виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня. Список опублікований на сайті політсили.

Перші десять позицій виглядають так:

Юлія Тимошенко - голова партії "Батьківщина", депутат парламенту, екс-прем'єр-міністр України

Сергій Тарута - депутат Верховної ради, екс-голова Донецької обласної державної адміністрації

Валентин Наливайченко, екс-голова Служби безпеки України;

Сергій Соболєв - депутат Верховної ради

Олена Кондратюк - депутат Верховної ради, секретар комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики

Іван Кириленко - перший заступник фракції "Батьківщина", депутат Ради

Андрій Кожем'якін - колишній нардеп генерал-лейтенант

Григорій Немиря - депутат Ради

Сергій Власенко - голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ

Валерій Дубіль - депутат Ради

У передвиборчий список "Батьківщини" також увійшли:

Абдуллін Олександр

Крулько Іван

Лабунська Анжеліка

Бондарєв Костянтин

Цимбалюк Михайло

Данілов Віталій

Бєлькова Ольга

Кучеренко Олексій

Ніколаєнко Андрій

Волинець Михайло

Пузійчук Андрій

Альона Шкрум

Кабаченко

Івченко Вадим

Євтушок Сергій

Соколов Михайло

Лукашук Богдан

Лівінський Михайло

Олександр Черноіваненко

Лубківський Маркіян

Сергій Митрофанський

Рябчин Олексій

Гладій Василь

Куюмчан Мгер

Тихонов Микола

Бондарук Валерій

Кужель Олександра

Радковський Олег

Тренкін Юрій

Курах Іван Ілліч

Верігіна Ірина

Сліпченко Микола

Гогунская Катерина

Олійник Віктор

Подгорний Сергій

Шустік Олена

Боднар-Петровська Ольга

Павловський Андрій

Томич Іван

Приходько Катерина

Нагадаємо, 10 червня на з'їзді партія "Батьківщина" представила першу п'ятірку зі списку кандидатів на позачергових виборах у Верховну раду. Тоді Тимошенко заявила, що після виборів готова до коаліції з "Слугою народу".

Зазначимо, сьогодні був оприлюднений свіжий рейтинг партій перед виборами. За даними опитування, у Верховну раду проходять п'ять партій. Партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Партія "Опозиційна платформа" може отримати 10,4% голосів, "Європейська солідарність" - 7,9%, "Батьківщина" - 7,5%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, що дещо вище, ніж на початок червня (5,6%), проте в межах похибки.

Раніше повідомлялося, що у складі "Батьківщини" на вибори піде партія "Основа" Сергія Тарути. Він заявляв, що мова йде про об'єднання "ідеологічних платформ" партій в економічному розділі і в розділі про відновлення миру в країні. Крім того, політсили будуть координувати і узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди в загальнонаціональному та мажоритарних округах.