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"Батьківщина" представила перших 50 кандидатів у Раду

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 21:59
"Батьківщина" представила перших 50 кандидатів у Раду
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У списку, зокрема, колишній голова СБУ, дипломат і нинішні члени партії

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко оприлюднило перші 50 прізвищ у списку партії для участі в дострокових виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня. Список опублікований на сайті політсили.

Перші десять позицій виглядають так:

  • Юлія Тимошенко - голова партії "Батьківщина", депутат парламенту, екс-прем'єр-міністр України
  • Сергій Тарута - депутат Верховної ради, екс-голова Донецької обласної державної адміністрації
  • Валентин Наливайченко, екс-голова Служби безпеки України;
  • Сергій Соболєв - депутат Верховної ради
  • Олена Кондратюк - депутат Верховної ради, секретар комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики
  • Іван Кириленко - перший заступник фракції "Батьківщина", депутат Ради
  • Андрій Кожем'якін - колишній нардеп генерал-лейтенант
  • Григорій Немиря - депутат Ради
  • Сергій Власенко - голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ
  • Валерій Дубіль - депутат Ради

У передвиборчий список "Батьківщини" також увійшли:

  • Абдуллін Олександр
  • Крулько Іван
  • Лабунська Анжеліка
  • Бондарєв Костянтин
  • Цимбалюк Михайло
  • Данілов Віталій
  • Бєлькова Ольга
  • Кучеренко Олексій
  • Ніколаєнко Андрій
  • Волинець Михайло
  • Пузійчук Андрій
  • Альона Шкрум
  • Кабаченко
  • Івченко Вадим
  • Євтушок Сергій
  • Соколов Михайло
  • Лукашук Богдан
  • Лівінський Михайло
  • Олександр Черноіваненко
  • Лубківський Маркіян
  • Сергій Митрофанський
  • Рябчин Олексій
  • Гладій Василь
  • Куюмчан Мгер
  • Тихонов Микола
  • Бондарук Валерій
  • Кужель Олександра
  • Радковський Олег
  • Тренкін Юрій
  • Курах Іван Ілліч
  • Верігіна Ірина
  • Сліпченко Микола
  • Гогунская Катерина
  • Олійник Віктор
  • Подгорний Сергій
  • Шустік Олена
  • Боднар-Петровська Ольга
  • Павловський Андрій
  • Томич Іван
  • Приходько Катерина

Нагадаємо, 10 червня на з'їзді партія "Батьківщина" представила першу п'ятірку зі списку кандидатів на позачергових виборах у Верховну раду. Тоді Тимошенко заявила, що після виборів готова до коаліції з "Слугою народу".

Зазначимо, сьогодні був оприлюднений свіжий рейтинг партій перед виборами. За даними опитування, у Верховну раду проходять п'ять партій. Партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Партія "Опозиційна платформа" може отримати 10,4% голосів, "Європейська солідарність" - 7,9%, "Батьківщина" - 7,5%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, що дещо вище, ніж на початок червня (5,6%), проте в межах похибки.

Раніше повідомлялося, що у складі "Батьківщини" на вибори піде партія "Основа" Сергія Тарути. Він заявляв, що мова йде про об'єднання "ідеологічних платформ" партій в економічному розділі і в розділі про відновлення миру в країні. Крім того, політсили будуть координувати і узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди в загальнонаціональному та мажоритарних округах.

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Новини України Порошенко Зеленський БатьківщинаТимошенко
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