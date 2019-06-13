Клімкін не буде йти на вибори в Раду

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін не бачить на сьогоднішній день команди, з якою б пішов на парламентські вибори

Міністр закордонних справ Павло Климкін повідомив, що не буде йти на вибори в Раду. Про це він заявив в інтервю "ТСН".

За його словами, він не бачить на сьогоднішній день команди, з якою б пішов на парламентські вибори.

"У мене дійсно була емоційна історія, я хотів зробити справжню європейську кампанію в одному з мажоритарних округів, але з розумінням, що буде команда однодумців у Верховній Раді, з якими можна було б, якщо можна таким сленгом, "передовбити" так, як працює українська політика, а вона працює, на жаль, нещиро і нечесно (до речі, на відміну від зовнішньої політики). На сьогодні я такої команди не бачу. Тому я думаю про інші шляхи, і думаю досить серйозно", - зазначив він.

Клімкін розповів, що і далі буде займатися політикою.

"Це, безумовно, буде політика. Коли ви почитаєте в Інтернеті, що мене вже записали в той американський університет, або в той німецький університет, де я буду викладати, буду професором чи буду працювати десь в компанії - ні. Все спокійно, я тут, і точно нікуди не зникаю", - сказав він.

Нагадаємо, 17 травня Клімкін оголосив про відставку. Тоді він заявив, що має намір йти до парламенту з командою, з якою поділяє принципи і бачення.

Після цього, він заявив, що вів переговори з партією "Голос" Святослава Вакарчука про можливість приєднання. Але тоді вони ні до яких рішень не прийшли. Також він заявив, що не мав відношення до партії "Блок Петра Порошенко" і не збирався туди вступати.